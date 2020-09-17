«أطياف كاميليا» للكاتبة نورا ناجى على طاولة دار الشروق.. اليوم

تنظم مكتبة "الشروق"، فرع سيتي ستارز، اليوم الخميس، ندوة لمناقشة وتوقيع رواية "أطياف كاميليا"، للكاتبة نورا ناجي، في تمام الثالثة عصرًا.يشار إلى أن الرواية تقع في ١٧٩ صفحة، من روايات الأدب، صادرة عن دار "الشروق" للنشر والتوزيع، وتدور أحداث الرواية حول عمة كامليا التي هربت من المنزل، وتعدد الأقوال حول الهرب من جهة كامليا والأهل، ولكن حين تعثر كاميليا على أوراق العمة ومذكراتها، تنكشف أمامها حقيقة ما جرى، ويتغير المسار.الرواية تتحرى العلاقات الإنسانية المتشابكة، دون أن تقع فى فخاخ الإدانة أو صك البراءة لأبطالها، تستعيد فترة سنوات التسعينيات الحقيقية، لا تلك التى تطل علينا عبر انعكاسات المرآة.