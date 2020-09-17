إيمان البحر درويش يحيى أمسية فنية بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

يُقدِّم مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس٬ حفلا غنائيًا للفنان الكبير إيمان البحر درويش، وذلك على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية.ويشدو خلال الحفل بباقة من أجمل أغانيه الرومانسية والوطنية٬ التي قدمها على مدار مشواره الفني مثل: قول يا قلم، وإنسان على الهامش٬ وشمس ودفا، ونفسي، وبحر الحياة، والمسحراتي، والوارثين، وطير في السما، وإحساس برىء، وضميني، وحد فينا، ومكتوبلي أغنيلك"، بالإضافة إلى كوكبة مختارة من ألحان الموسيقار سيد درويش منها "محسوبكوا أنداس، والصهبجية، وقوم يا مصري، وزوروني كل سنة مرة".ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.