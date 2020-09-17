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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

بولندا تطالب باعتقال مراقبى طائرة الرئيس كاتشينسكى

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:50 ص
حادث تحطم طائرة
حادث تحطم طائرة
وكالات
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طالب المحققون في مكتب المدعي البولندي القضاء في وارسو، بإصدار مذكرات توقيف بحق مراقبي الطيران الروس المناوبين أثناء حادث تحطم طائرة الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي ووفده سنة 2010.

وطالب المحققون "بتوقيف ثلاثة من مراقبي الطيران، الذين كانوا في الخدمة في مطار سمولينسك غربي روسيا، يوم تحطم طائرة الحكومة البولندية Tu-154M في أبريل عام 2010".

وأعلنت السكرتيرة الصحفية لمكتب المدعي العام إيفا بياليك، أن "الطلب قدم إلى المحكمة في إطار التحقيقات بالحادث".

وقالت: "التهم الموجهة لمراقبي الحركة الجوية تتعلق بالتسبب عمدا في تحطم الطائرة، أدى إلى مقتل عدد كبير من الأشخاص".

وأشارت وكالة الأنباء البولندية إلى أن "الطلب المقدم إلى المحكمة هو الخطوة الأولى نحو إصدار أمر اعتقال دولي، وفي حال أصدرت المحكمة أمرا بالاعتقال، فإن هذا سيمكن المحققين من اتخاذ خطوات عملية لاحتجاز مراقبي الطيران الروس".

يذكر أن الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي وزوجته وعددا من ضباط الجيش لقوا مصرعهم جراء تحطم طائرة كانت تقلهم بالقرب من سمولينسك غربي روسيا، وسط أحوال جوية سيئة.

وأشارت التحقيقات حينها، إلى أن السلطات الروسية اقترحت على طاقم الطائرة الهبوط في موسكو أو عاصمة بيلاروس مينسك بسبب كثافة الضباب، لكن قبطان الطائرة رفض الاقتراح وحاول مرارا الهبوط قرب سمولينسك، حتى اصطدمت الطائرة بأشجار عالية قرب المطار وتحطمت.

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