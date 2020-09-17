الليلة.. مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية يقدم «ذهب الليل»

يعرض على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية، مسرحية "ذهب الليل" فى الثامنة من مساء من مساء اليوم الخميس، ويستمر حتى السبت١٩ سبتمبر الجارى، وهو ثالث عروض ملتقى مبادرة المؤلف مصرى.الملتقى تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وإشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من انتاج فرقة مسرح الاسكندرية برئاسة الفنان محمد مرسى.و"ذهب الليل" عرض مسرحى عن قصة حياة الفنان محمد فوزى، ويلقى الضوء على أهم المحطات الفنية المختلفة التي مر بها، وأهم ما حققه في الغناء والتلحين والإنتاج والتمثيل وتسجيل الأغاني، والتأليف السينمائي أيضا.ويعيش جمهور الإسكندرية لمدة ساعة كاملة مع العرض المسرحى "ذهب الليل"، البطولة للفنانين " أحمد حبشى، محمود الزيات، أحمد عسكر، خالد نبيل، مونيكا جوزيف، وأرسانى مشرقى"، رؤية موسيقية محمد شحاتة، تصميم ديكور وليد جابر، تصميم إضاءة ابراهيم الفرن، مخرج منفذ إبراهيم أحمد، تأليف أحمد عسكر، إخراج سعيد قابيل.