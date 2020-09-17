مرشحو «النواب» بالمنوفية يتسابقون للتقديم فجرًا (صور)

شهد محيط محكمة شبين الكوم تواجد ما يقرب من 18 مرشحًا محتملًا لانتخابات مجلس النواب ومؤيديهم، في محاولة منهم الدخول إلى المحكمة مبكرا لحجز المقاعد الأولى في قوائم المرشحين.قام المرشحون بتنظيم عملية الحضور بأرقام مسلسلة لدخول المحكمة بأسبقية الحضور، منعًا للجدال فى الدخول أولًا.الجدير بالذكر، أن محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية تستقبل اليوم طلبات المرشحين الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب بمراكز ومدن المحافظة، وفق ما أعلنت عنه اللجنة العليا للانتخابات.