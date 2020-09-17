المؤشر نيكى ينخفض 0.25% فى بداية التعامل بطوكيو

تراجع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.وهبط نيكي 0.25 % إلى 23416.62 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11 % إلى 1642.48 نقطة.تراجع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، أمس الأربعاء.وهبط نيكي 0.13% إلى 23425.23 نقطة، في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11% إلى 1639.02 نقطة.