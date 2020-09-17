فاطمة محمد على تحيى حفلًا فنيًا بمسرح الهناجر.. الليلة

تشارك الفنانة فاطمة محمد علي، فى السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، فى اليوم الثالث لفعاليات برنامج "عودة الروح" لشهر سبتمبر، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، وذلك من خلال حفل فني غنائي يحتضنه مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.وتشدو الفنانة فاطمة محمد على، بمصاحبة فرقتها الموسيقية، بباقة متنوعة من الأغانى الوطنية والعاطفية، والتى تعد من أجمل أغانى زمن الفن الجميل، التى تغنى بها كبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى٬ من بينها والله زمان يا سلاحي٬ الله أكبر فوق كيد المعتدي٬ أمجاد يا عرب أمجاد٬ بالأحضان٬ صورة٬ حكاية شعب٬ خلي السلاح صاحي٬ مصر التي في خاطري وغيرها.ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.