غرق شاب فى ترعة القاصد بطنطا

لقى شاب مقيم بشارع سكة المحلة، بمدينة طنطا في محافظة الغربية، مصرعه غرقًا فى ترعة القاصد وبالتحديد أمام شارع 306 الحديث بمنطقة استاد طنطا.وكان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، قد تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بمصرع الشاب يسري ناصر، المقيم بسكة المحلة بمدينة طنطا في محافظة الغربية، أثناء الاستحمام مع أصدقائه.وعلى الفور، حضرت قوات الحماية المدنية ورجال الإنقاذ، وتجمع العشرات من أهل المتوفى وأقاربه على جانبى الترعة على مدار اليوم فى انتظار ظهور الجثمان أو العثور عليه من أحد الغطاسين وانتشال جثمانه من الترعة، وتم إخطار النيابة العامة باستمرار عمليات البحث.