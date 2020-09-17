رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غرق شاب فى ترعة القاصد بطنطا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:51 ص
غرق شاب
غرق شاب
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
لقى شاب مقيم بشارع سكة المحلة، بمدينة طنطا في محافظة الغربية، مصرعه غرقًا فى ترعة القاصد وبالتحديد أمام شارع 306 الحديث بمنطقة استاد طنطا.

وكان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، قد تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بمصرع الشاب يسري ناصر، المقيم بسكة المحلة بمدينة طنطا في محافظة الغربية، أثناء الاستحمام مع أصدقائه.

وعلى الفور، حضرت قوات الحماية المدنية ورجال الإنقاذ، وتجمع العشرات من أهل المتوفى وأقاربه على جانبى الترعة على مدار اليوم فى انتظار ظهور الجثمان أو العثور عليه من أحد الغطاسين وانتشال جثمانه من الترعة، وتم إخطار النيابة العامة باستمرار عمليات البحث.

موضوعات متعلقة

وفاة محمد زعزع منتج «فرقة ناجي عطا الله»

السيسي لقوى الشر: «كفوا ألسنة الكذب والتشكيك عنا»

رابط الاستعلام عن نتيجة اختبار قدرات كلية الشرطة

قائمة المعاهد التي تقبل طلاب الثانوية العامة علمي وأدبي حتى مجموع 50%

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

«حقيقة الجماعة».. «الخرباوي» يكشف لأول مرة ما وجده داخل غرفة الإخوان السرية (2-8)

النيابة تقرر حجز أحمد حسن وزينب 24 ساعة على ذمة التحريات

وفاة محمد زعزع منتج «فرقة ناجي عطا الله»

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«كنت أحلم برؤيته مقتولا».. كواليس حياة فرج فودة ترويها ابنته وزوجته

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

«مات منتحرًا».. وقائع مثيرة في حياة الكومبارس عبدالمنعم إسماعيل

سر الشال الفلسطيني الذي أهداه ياسر عرفات للفنانة نادية لطفي

نجم الساعة

تاريخ أسود.. جرائم نفذّتها الجماعة الإرهابية ضد المصريين

منوعات

هل تسبب آل الشيخ في رحيل كارتيرون عن الزمالك؟.. التعاون السعودي يرد

دراسة: إناث «القرش» أضخم أسماك الأرض

نيبال تستقبل أول مجموعة من متسلقي الجبال منذ تفشي كورونا

مزاد على هيكل عظمي لتيرانوصور في نيويورك وتوقعات بسعر قياسي

مقالات الرأي
جلال حمام
هذه كلمتي.. واحتكم لعقلك
د. محمد عفيفي
في ذكرى الثورة العرابية
خالد عكاشة
كيف يدير الإخوان نشاط التنظيم فى أوروبا؟
ماجد حبته
كاذبون.. أُجَراء.. برخصة
المزيد

الثقافة

فاطمة محمد على تحيى حفلًا فنيًا بمسرح الهناجر.. الليلة

إحياء القصة القصيرة بصالون «عُمْق» الثقافى.. الليلة

«الهجرة الوهمية إلى فلسطين» جديد للباحث فاضل الربيعى

«التحديات القانونية للتحول الرقمى» ندوة أونلاين.. الليلة