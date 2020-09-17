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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ثعبان يختار ترامب رئيسا لـ2021

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:46 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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استخدم عرافون في بيرو البخور والزهور وصورا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن لإقامة طقوس متوارثة للتنبؤ بمن سيفوز بالانتخابات الرئاسية التي تجري في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر المقبل، بيد أن النتيجة جاءت مفاجئة.

وارتدى العرافون ملابس متعددة الألوان وأنشدوا الأهازيج ونفخوا آلة موسيقية تقليدية، وتوجهوا بالدعاء إلى (باتشاماما) أي الأرض الأم، كي تسير الانتخابات الأمريكية في أجواء سلمية، دون هجمات أو "سحر أسود"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وخلال الطقوس وضع العرافون نباتات طبية وفاكهة وثعبانا حيا، فوق صور ترامب وبايدن.

وقالت آنا ماريا سيميون، أستاذة العرافين، خلال الطقوس التي أقيمت في غرفة خافتة الإضاءة بمبنى قديم وسط العاصمة ليما إنها تميل إلى بايدن.

وأضافت آنا التي كانت تتدلى القلادات من عنقها "لهذا نطهره رأيناهم يهاجمونه بأعمال سحر، بتعويذة على شكل دمية يظللونها لإزاحته".

لكن كبير العرافين، بابلو توريس، الذي كان يحملا ثعبانا على كتفه، لم يشاركها الرأي.

وبعد أن بخ سائلا غريبا من فمه على صورة لترامب، تمتم توريس "طاقات إيجابية للسيد دونالد ترامب".

وأضاف: "لماذا؟ لأنه يستحق، يحتاج طاقات إيجابية ومشاعر صادقة من أنصاره.. نؤيد هذا الرجل الفاضل. سيفوز. إنه فائز".

وأظهر استطلاع لـ"رويترز"، أمس الأربعاء، أن بايدن يتقدم على ترامب في أوساط الناخبين المحتملين على مستوى البلاد بتسع نقاط مئوية.

بيد أن استطلاعات الرأي أظهرت فشلا كبيرا خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي جرت في نوفمبر 2016، حيث فاز ترامب على منافسته هيلاري كلينتون بعد شهور من ترجيح تلك الاستطلاعات للمرشحة الديمقراطية.

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