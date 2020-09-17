بدعوى التظاهر.. مصدر ينفى ضبط أشخاص يحملون جنسية عربية بأكتوبر

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى من ادعاءات حول إلقاء القبض على عدد من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.ويأتي ذلك بدعوى قيامهم بالتحريض على التظاهر اعتراضًا منهم على عدم إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهم، حيث أكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا.