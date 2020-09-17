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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: فشل ترامب فى إدارة كورونا يجعله غير مؤهل للرئاسة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:32 ص
ترامب و بايدن
ترامب و بايدن
وكالات
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اتهم المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن منافسه الرئيس دونالد ترامب بالفشل، في إدارة أزمة جائحة كورونا بما يجعله "غير مؤهل أبدا" لتولي رئاسة البلاد.

وقال بايدن في خطاب ألقاه أمام جمهوره في ولاية ديلاوير يوم الأربعاء: "تكمن المسؤولية الأولى للرئيس في حماية الشعب الأمريكي، وهو لم يفعل ذلك هذا أمر يجعله غير مؤهل أبدا" لشغل منصب الرئيس، مشيرا إلى رفض ترامب فرض إجراءات وقائية على الصعيد الوطني لمكافحة المرض مثل التباعد الاجتماعي وإلزام المواطنين بارتداء الكمامة.

وأكد بايدن أنه لا يثق إطلاقا بترامب في كل ما يتعلق بإنتاج لقاح فعال ضد فيروس كورونا وتوزيعه.

وقال: "أثق باللقاحات وأثق بالعلماء، لكنني لا أثق بدونالد ترامب. والآن لا يمكن للأمريكيين أيضا أن يثقوا به".

وأضاف: "هناك شيء واحد مؤكد: لا يمكننا أن نسمح للسياسة بأن تتدخل في مسألة اللقاح بأي شكل من الأشكال".

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