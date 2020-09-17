التفاصيل الكاملة لمسابقة «ارسم وابحث» بمكتبة الإسكندرية

يُنظِّم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية٬ مسابقة بعنوان «ارسم وابحث»، للمشتركين بنشاط التربية المتحفية، من 9 سنوات إلى 16 سنة، ويقدم المتحف هذه المسابقة السنوية للسنة السادسة على التوالي، وذلك في إطار نشر الوعي الأثري لدى الطفل والنشء، وتنمية مواهبهم وإظهار إبداعاتهم الفنية.وتدور مسابقة «ارسم وابحث» حول شخصية تاريخية مشهورة؛ إذ يرسم المشاركون قطعة من أهم المقتنيات الأثرية بالمتحف، مع كتابة بحث عن الموضوع ذاته. ولهذا العام اُختيرت شخصية الإلهة «إيزيس» إلهة الأمومة والخصوبة؛ إذ كان لها دورٌ مهمٌ في العقيدة المصرية القديمة.ويضم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية أكثر من قطعة أثرية تخص الإلهة «إيزيس»، وقد اُختيرت القطعة موضوع البحث والمعروضة حاليًّا في متحف فرجينيا للفنون بالولايات المتحدة الأمريكية، من ضمن مقتنيات الآثار الغارقة وهي مصنوعة من البازلت.ويقدم متحف الآثار ثلاث جوائز قيمة في مجال الرسم، وثلاث جوائز أخرى في مجال البحث؛ إذ تنقسم المسابقة إلى شقين:الأول: رسم القطعة موضوع البحث بانسيابية ومرونة في الخطوط مع التركيز على التفاصيل، وصورة القطعة المطلوبة متاحة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمتحف.الثاني: تقديم بحث يتسم بدقة المعلومات ويتناسب مع أعمار المتسابقين، على ألا يقل عدد صفحاته عن 6 ورقات، وسوف تُلقى محاضرة عن الشخصية موضوع البحث عبر البث المباشر لمساعدة المشتركين في عمل الأبحاث، وسيُعلن عن موعدها لاحقًا.وتستمر المسابقة في الفترة من يوم الخميس، 24 سبتمبر إلى يوم الأحد، 25 أكتوبر 2020،، وسوف يتم الإعلان عن الفائزين وتنظيم احتفالية لتقديم الجوائز.