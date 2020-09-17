الجماعة تنهار.. إبراهيم منير يستجدي شباب الإخوان بعد السخرية منهم

يحاول إبراهيم منير المسؤول الأول والقائم بأعمال مرشد تنظيم الإخوان الإرهابي في القاهرة، رأب الصدع الذي تعاني منه الجماعة، بسبب الانشقاقات والصراعات الداخلية.وأصدر منير - الهارب إلى لندن - بيانا، اليوم، طالب فيه بتوحيد صفوف التنظيم الإرهابي مرة أخرى، مستغلا الآية القرآنية "واستعينوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا" (آل عمران - 103).وأعلن المسؤول الأول في التنظيم الإرهابي، رسميا، أول قراراته في هذه المرحلة، وهي ‏إلغاء منصب الأمانة العامة في الجماعة، والذي كان يشغله محمود حسين عضو مكتب الإرشاد، على أن يكون الأخير عضوا في لجنة معاونة، يرأسها منير، وعدد من قيادات الإرهابية.وحاول منير استجداء دعم جناح الشباب داخل الإرهابية، إذ زعم أن أولوياته للمرحلة الحالية هو تمتين صف الجماعة ولم شملها وتطوير الأداء والاستفادة من الكفاءات وخاصة قطاع الشباب.في السياق ذاته، قال عبد المنعم محمود الصحفي الإخواني، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إن هذا بيانا داخليا للتنظيم، وتم توزيعه على صف الجماعة.وأضاف: "‏جاء في البيان أنه تم تشكيل لجنة لإدارة الجماعة برئاسة منير وعضوية عدد من قيادات التنظيم بينهم محمود حسين بصفته عضو منتخبا بمكتب الإرشاد، كما تضم هذه اللجنة حلمي الجزار ومدحت الحداد ومحي الزايط وأحمد شوشة".ويعد هذا البيان هو الثاني خلال يومين فقط لمنير، كما وقعه بـ"نائب المرشد" دون تغيير في منصبه، رغم الإعلان الرسمي لطلعت فهمي متحدث الجماعة، بأنه المسؤول الأول والقائم بأعمال المرشد، وهو ما يثبت حالة التخبط والانشقاق الذي تعاني منه الجماعة الإرهابية، ومحاولات منير البائسة لتقليله.وأعلن شباب الجماعة الإرهابية «فرع لندن» عن معارضتهم بيان «منير» الأول، الذي صدر الاثنين الماضي، وقراراته، كونه يقيم خارج مصر، وهو ما يخالف لائحة التنظيم، كما أنهم يبغضونه لخيانته لهم، وتواصله مع الأتراك لمنع الجنسيات عنهم بسبب خلافهم معه.وكذّب «فهمى» الجناح المعارض لـ«منير» داخل التنظيم الإرهابى، زاعمًا أنه لا توجد لوائح داخل الجماعة تمنع أن يكون القائم بأعمال المرشد خارج مصر، مشددًا على أن «منير» لم يغير موقع «حسين»، وأنه مستمر فى منصبه كأمين عام.وسخر من جناح المعارضة داخل الجماعة، قائلًا: «الجماعة لن تدار من الفيسبوك، وبيان منير واضح، بأن هناك مرحلة جديدة سنتعامل معها، وهو ما نعمل عليه جميعًا، وعندما تصل لترتيبات المرحلة ستعلم الجماعة أفرادها بها فى الوقت المناسب».