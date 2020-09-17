بالأرقام.. 13 ألف متفاعل على هاشتاج «افتكر جرائم الإخوان»

لا يسقط العنف والتخريب بالتقادم أو بمرور السنوات، فتظل آثارها عالقة في أذهان من تضرروا وتأذوا بها، كذلك الحال مع جماعة الإخوان الإرهابية، التي مر على سقوط حكمها 7 سنوات، وربما أصبحت طي النسيان؛ إلا أن العنف والتخريب ظلوا عالقين في الذاكرة.



ما يعزز ذلك، انتشار هاشتاج "افتكر جرايم الإخوان"، والذي تصدر قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"؛ إذ تفاعل عليه عدد كبير من المصريين والوطن العربي متذكرين الجرائم التي ارتكبتها الجماعة.. "الدستور" رصدت مدى التفاعل باستخدام أدوات تحليل البيانات.



توضح أداة "Talkwalker" المتخصصة في رصد التفاعل على هاشتاجات موقع "تويتر"، أن عدد المتفاعلين على هاشتاج "افتكر جرائم الإخوان" 13.3 ألف متفاعل، بموجب 2500 تغريدة، فيما أعاد مشاركة التغريدات 15.9 ألف متفاعل، متوقعة أن يصل التفاعل إذا استمر إلى 15 مليون خلال الأيام القادمة.

نسبة التفاعل

واستخدم رواد موقع "تويتر" تعبيرات عديدة لفضح جرائم الإخوان على ذات الهاشتاج، كان منها: "يا خرفان انسوا كان زمان، فاكرين مش ناسين، السيسي مكمل بأمر الشعب، الشعب هيربي الإخوان، الإخوان عملاء قطر وتركيا".



نسبة التفاعل

ولم يكن التفاعل على موقع "تويتر" فقط ولكن على عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، إذ بلغت نسبة التفاعل على موقع "تويتر" 99.8% وهي النسبة الأكبر، ثم المواقع الإلكترونية التي تفاعلت بنسبة 0.1%، وأخيرًا المدونات التي بلغت نسبة تفاعلها 0.1%.

نسبة التفاعل

وتحدد الأداة نسب مشاركة الإناث والذكور، إذ بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.7% على هاشتاج "افتكر جرائم الإخوان"، بينما الإناث بلغت 29.3%، وعلى صعيد الفئة العمرية، فكانت نسبة المشاركة الأكبر للفئة من 25- 34 والتي بلغت 45.4%، بينما الفئة من 18 - 24 بلغت 24.5%، والفئة العمرية من 35 – 44 بلغت نسبة مشاركتها 23.4%، وأخيرًا من 45 – 54 بلغت 4.1%.

نسبة التفاعل

أما اللغات المشاركة على هاشتاج "افتكر جرائم الإخوان" فاختلفت نسبتها، وكانت اللغة العربية هي الأولى بنسبة 98.4%، ثم الإنجليزية بنسبة 1.1%، ثم الفرنسية بنسبة 0.2%، والتركية بذات النسبة 0.2%، وأخيرًا اللغة الفارسية بنسبة 0.1%.



نسبة التفاعل

وشارك عدد من دول العالم في التفاعل على هاشتاج "افتكر جرائم الإخوان"، الأعلى كانت مصر بنسبة 56.1%، تليها السعودية بنسبة 40%، ثم الإمارات بنسبة 0.8%، ثم الأردن بنسبة 0.6%، ثم الكويت بنسبة 0.5%، وأخيرًا فلسطين بنسبة 0.4%.

