رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صندوق النقد ينقذ أنجولا بـ4.5 مليار دولار لمواجهه كورونا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:56 ص
كورونا في أنجولا
كورونا في أنجولا
وكالات
طباعة
أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، موافقته على زيادة قيمة القرض المقدم إلى أنجولا لمساعدتها في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا إلى 5.4 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أنجولا وهي ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا تضررت بشدة من انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.

وبحسب بيان صندوق النقد الدولي، فإن قرار مجلسه التنفيذي يسمح بصرف دفعة قيمتها مليار يورو من القرض لأنجولا فورا إلى جانب زيادة إجمالي ما يمكن لأنجولا الحصول عليه من الصندوق بنهاية فترة الاتفاق بمقدار 765 مليون دولار.

كانت أنجولا أعلنت في أواخر يوليو الماضي رغبتها في زيادة قيمة القرض المقرر لها من الصندوق والتي كانت 7.3 مليار دولار للمساهمة في تمويل عجز ميزانيتها.

وقرر المكتب التنفيذي للصندوق في ذلك الوقت تأجيل البت في طلب أنجولا لإجراء مزيد من المحادثات مع السلطات الأنجولية.

يذكر أن أنجولا التي يمثل النفط أكثر من 90 %من قيمة صادراتها تواجه ركودا اقتصاديا ممتدا، وتجري الحكومة حاليا محادثات مع الدائنين الرئيسيين لإعادة جدولة أقساط ديونها.

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن نتيجة اختبار قدرات كلية الشرطة

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 2021

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

«حقيقة الجماعة».. «الخرباوي» يكشف لأول مرة ما وجده داخل غرفة الإخوان السرية (2-8)

قائمة المعاهد التي تقبل طلاب الثانوية العامة علمي وأدبي حتى مجموع 50%

النيابة تقرر حجز أحمد حسن وزينب 24 ساعة على ذمة التحريات

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«كنت أحلم برؤيته مقتولا».. كواليس حياة فرج فودة ترويها ابنته وزوجته

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

«مات منتحرًا».. وقائع مثيرة في حياة الكومبارس عبدالمنعم إسماعيل

سر الشال الفلسطيني الذي أهداه ياسر عرفات للفنانة نادية لطفي

نجم الساعة

تاريخ أسود.. جرائم نفذّتها الجماعة الإرهابية ضد المصريين

منوعات

الطقس فى مصر خلال أسبوع

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17-9-2020 فى المحافظات

هل تسبب آل الشيخ في رحيل كارتيرون عن الزمالك؟.. التعاون السعودي يرد

دراسة: إناث «القرش» أضخم أسماك الأرض

مقالات الرأي
جلال حمام
هذه كلمتي.. واحتكم لعقلك
د. محمد عفيفي
في ذكرى الثورة العرابية
خالد عكاشة
كيف يدير الإخوان نشاط التنظيم فى أوروبا؟
ماجد حبته
كاذبون.. أُجَراء.. برخصة
المزيد

الثقافة

التفاصيل الكاملة لمسابقة «ارسم وابحث» بمكتبة الإسكندرية

الليلة.. «السيرك القومى» يواصل تقديم أقوى عروضه بالعجوزة

«غناء نوبى وتنورة» على مسرح ساحة مركز الهناجر

صدور النسخة العربية لرواية «قصة حصار لشبونة» لـساراماجو