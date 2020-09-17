«التحديات القانونية للتحول الرقمى» ندوة أونلاين.. الليلة

تبث في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ عبر القناة الرسمية للمجلس الأعلى للثقافة باليوتيوب٬ ندوة بعنوان "التحديات القانونية للتحول الرقمي والثقافة الرقمية" والتي تنظمها لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس.ويدير الندوة المهندس زياد عبد التواب مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي ومقرر اللجنة ويشارك بها كلًا من: الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي٬ والدكتور محمد خليف استشاري التحول الرقمي وريادة الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمهندس عبد الرحمن الشعراوي المؤسس والمدير التنفيذي لفابيليس للتكنولوجيا المالية.تناقش الندوة التحديات القانونية وجهود الدولة المصرية فى مجال التشريعات المرتبطة بالتحول الرقمي ومنها: شرح لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة في 27 أغسطس الماضى وقانون حماية البيانات الشخصية الصادر فى يوليو الماضى مع التعرض لما تحتويه القوانين من محددات ومحاذير والجهود الواجبة لتفعيل القوانين والاستمرار فى استكمال المنظومة القانونية.تقام الندوة من خلال برنامج زوم؛ وتبث عبر الصفحة الرسمية للمجلس بالفيس بوك.