ترامب: إصابات بكورونا داخل البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، عن وجود إصابات بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) داخل البيت الأبيض.وقال الرئيس الأمريكي، خلال تصريحات صحفية الخميس، "أعلم بوجود إصابات محتملة بكورونا في البيت الأبيض لكن ليست بالقرب مني".وصرح ترامب: "فور موافقة إدارة الأغذية والعقاقير على اللقاح، سنتمكن من توزيع 100 مليون جرعة بحلول نهاية العام وتوزيع عدد كبير قبل ذلك بكثير".وفي وقت سابق، قال ترامب، الأربعاء، إن 100 مليون جرعة على الأقل من أي لقاح للوقاية من وباء كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا قد يتم توزيعها في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام الحالي.وحذرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ينتشر بوتيرة مزعجة في بعض أجزاء نصف الكرة الشمالي، مع اقتراب حلول موسم إنفلونزا الشتاء خلال عدة شهور.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.