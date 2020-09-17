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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فرقة نويرة تقدم روائع سيد درويش وعبد الوهاب ومكاوى بأوبرا الإسكندرية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:30 ص
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
نضال ممدوح
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يستقبل مسرح سيد درويش ــ أوبرا الأسكندرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ ليلة فنية من ليالي زمن الفن الجميل٬ حيث تحيي فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر٬ حفلًا فنيًا.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من أعمال الموسيقى العربية الخالدة التي أبدعها كبار الملحنين: سيد درويش٬ محمد عبد الوهاب٬ سيد مكاوي٬ الأخوين رحباني٬ محمد الموجي٬ فايد محمد فايد٬ محمد سلطان٬ فؤاد حلمي٬ عبد العظيم محمد٬ ومحمد القصبجي.

وتضم الأعمال: نسم علينا الهوى٬ حلوين من يومنا والله٬ عنابي٬ حمال القاسية٬ العوازل٬ من قد إيه كنا هنا٬ الشيطان٬ سوق الحلاوة جبر٬ في قلبي غرام٬ يا حلو صبح٬ بتسأل ليه عليا٬ وغريب يا زمان. أداء كل من: كنزي، إبراهيم راشد، آية عبد الله، محمد حسن٬ مصطفي النجدي ونهاد فتحي.

وفرقة عبد الحليم نويرة تأسست في عام 1967 بـقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت إسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة، وخلال مشوارها الفنى أتاحت الفرصة لمؤلفي الموسيقى المحدثين والمعاصرين لتقديم انتاجهم الجيد من القوالب التقليدية.
فرقة نويرة
فرقة نويرة

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