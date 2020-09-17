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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المسمارى: الجيش الليبى يلتزم بوقف إطلاق النار فى جميع المناطق

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:27 ص
أحمد المسماري
أحمد المسماري
وكالات
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أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، التزام القوات المسلحة بوقف إطلاق النار في جميع المناطق.

وقال "المسماري" إن هذا الالتزام يهدف لفسح المجال أمام الحوار السياسي الدائر بين الأطراف الليبية.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أكد قبل أيام أن القوات المسلحة لن تتراجع عن الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب.

وأوضح أن العملية العسكرية توقفت منذ أشهر بناء على المبادرة المصرية لأجل التسوية في ليبيا، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة الليبية جاهزون دائما لصد أي طارئ أو أي اعتداء في تمركزات الجيش بمحيط غرب سرت والجفرة وأماكن عدة أخرى.

ولفت المسماري قبل أيام أن عددا من المرتزقة الأجانب من الصوماليين والسوريين يجري نقلهم إلى منطقة الهيشة والقداحية، في ظل دعم تركي مستمر للميليشيات الإرهابية، مضيفا أن هؤلاء المرتزقة تحركوا، من خلال عربات "جراد"، في إطار محاولتهم الاقتراب من منطقة الجفرة.

وفي الأسبوع الأول من سبتمبر، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا نقلت نحو 350 قاصرا من سوريا إلى ليبيا، وذلك للقتال في صفوف الميليشيات المتطرفة.

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