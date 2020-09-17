تركيا تعلن ارتفاع أعداد المصابين والوفيات جراء فيروس كورونا

أعلنت تركيا، مساء اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد المصابين والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد.ووفقًا لبيانات وزارة الصحة التركية، فإن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 296 ألفا و391، عقب تشخيص 1771 إصابة.وقالت الوزارة إن، تركيا سجلت 63 حالة وفاة، لتصل الحصيلة إلى 7 آلاف و249، وارتفع عدد الحالات الحرجة بين المصابين إلى.1351وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا بلغ 262 ألفا و602، اليوم الأربعاء، إثر شفاء 1342 حالة.وبحسب الوزارة، بلغ إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس 8 ملايين و855 ألفا و180، إثر إجراء 112 ألفا و645 اختبارا.من جهة أخرى قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في مؤتمر صحفي، عقب مشاركته في اجتماع المجلس العلمي التركي لمكافحة كورونا، إن فرض حظر التجول مجددا غير مدرج على أجندة المجلس العلمي حاليا.وأضاف أن التطورات العلمية الأخيرة تشير إلى أن نهاية الوباء باتت قريبة، وأن العقل البشري سيصبح قادرا على إعلان هزيمة الفيروس.وأردف أن بلاده بدأت باختبار لقاح "سينوفاك" الصيني، على 3 متطوعين ممن يعملون في قطاع الصحة، وأن عالم العلوم متفق بخصوص الحصول على نتيجة حتى نهاية العام الجاري، موضحا أنه بلاده تواصل مساعي إيجاد لقاح من جهة، وجهود الحصول على لقاحات في حال توفرها في دول أخرى بوقت أسرع، من جهة ثانية.وأعرب عن إيمانه بالتوصل للقاح قبل نهاية العام الجاري.