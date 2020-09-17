محافظ الوادى الجديد يلتقى شباب «أهل مصر».. (صور)

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء أمس، شباب الفوج الأول من برنامج "أهل مصر" بإستاد الخارجة الرياضي، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة في الفترة من 14 إلي 17 سبتمبر الجاري، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.وأجرى الزملوط، حوار مفتوح مع الشباب استمع فيه إلى أهم مطالبهم وآرائهم ومقترحاتهم، كما استعرض أبرز الإنجازات التي تمت على أرض المحافظة وجهود الدولة في تنفيذ مشروعات عملاقة تعود في الأساس بالنفع على أبناء المحافظة.يذكر أن، البرنامج يشمل 8 أفواج لجميع مراكز المحافظة عدد الفوج الواحد 120 يتم اختيار 29 من المتميزين من كل فوج لتنظيم 16 رحلة لهم إلى محافظات القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء خلال الفترة من 24 سبتمبر 2020 حتى 15 يونيو 2021.