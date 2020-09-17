صورة نتنياهو نائمًا على أرض الطائرة تثير ضجة بإسرائيل

أذاع تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي لقطات لعودة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، من واشنطن بعد توقيع اتفاق السلام مع الإمارات والبحرين.ونشرت القناة الـ12 في تليفزيون الاحتلال صورة لنتنياهو وهو ينام على أرض الطائرة، ويقرأ أحد الكتب.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإسرائيل صورة نتنياهو، وكتبوا: "هكذا عاد نتنياهو بعد توقيعه اتفاق سلام تاريخي مع الإمارات والبحرين"، إذ قال بعضهم إنه متواضع.وأقامت الإدارة الأمريكية حفل توقيع ضخما، مساء الثلاثاء، داخل البيت الأبيض، لتوقيع اتفاقات السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، فيما حضر الحفل نحو 700 ضيف، بجانب الوفود التي ترافق كل من بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وعبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، وعبداللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني.ووقعت الإمارات "معاهدة سلام" مع إسرائيل، بينما توقع البحرين على "إعلان سلام" مع تل أبيب، تبدأ من بعده عملية التفاوض المباشرة للوصول إلى اتفاق.