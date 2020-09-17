رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«ناسا» تبحث إرسال مهمة لكوكب الزهرة لاكتشاف وجود حياة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:07 ص
كوكب الزهرة
كوكب الزهرة
وكالات
طباعة
تدرس إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) الموافقة بحلول أبريل على مقترحين من أربعة مقترحات بإرسال مهمات إلى كواكب أخرى، إحداها مهمة إلى كوكب الزهرة، حيث يقول علماء إنها قد تساعد في معرفة ما إذا كانت به مقومات حياة.

وكان فريق بحثي دولي قد تحدث يوم الإثنين عن دلائل على احتمال وجود ميكروبات في سُحب كوكب الزهرة شديدة الحمضية تتمثل في آثار لغاز الفوسفين الذي تنتجه على الأرض بكتيريا تنتشر في البيئة الخالية من الأكسجين، وقدم هذا الاكتشاف دليلًا قويًا على احتمال وجود شكل للحياة خارج الأرض.

وفي فبراير، وضعت "ناسا" قائمة قصيرة بها أربع مهمات مقترحة تدرسها إحدى لجانها حاليا، وستطلق مهمتان منها مسبارين آليين إلى كوكب الزهرة، والمهمة دافينشي+ واحدة من هاتين المهمتين وسترسل مسبارا إلى الغلاف الجوي للكوكب.

وقال ديفيد جرينسبون، عالم الأحياء الفلكية الذي يشارك في مقترح مهمة دافينشي+، لرويترز أمس الثلاثاء "دافينشي هي الخيار المنطقي إذا كنت تريد متابعة هذا الأمر.. لأن الطريقة الوحيدة لمتابعة الأمر هي الذهاب إلى هناك ومعرفة ما يدور في الغلاف الجوي".

ولم يكن البحث عن أي شكل للحياة في مكان آخر بالمجموعة الشمسية يركز على كوكب الزهرة من قبل، وفي يوليو، أطلقت ناسا مركبة من الجيل المقبل للبحث عن آثار حياة ربما كانت في الماضي على كوكب المريخ.

موضوعات متعلقة

السيسي لقوى الشر: «كفوا ألسنة الكذب والتشكيك عنا»

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

«المركزى» يقرر استمرار إلغاء رسوم وعمولات السحب النقدى

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

«حقيقة الجماعة».. «الخرباوي» يكشف لأول مرة ما وجده داخل غرفة الإخوان السرية (2-8)

قائمة المعاهد التي تقبل طلاب الثانوية العامة علمي وأدبي حتى مجموع 50%

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة عبدالمنعم إبراهيم.. طلق زوجته الثانية بعد يومين ووفاة والدته فى يوم صعب

«كنت أحلم برؤيته مقتولا».. كواليس حياة فرج فودة ترويها ابنته وزوجته

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

«مات منتحرًا».. وقائع مثيرة في حياة الكومبارس عبدالمنعم إسماعيل

نجم الساعة

تاريخ أسود.. جرائم نفذّتها الجماعة الإرهابية ضد المصريين

منوعات

الطقس فى مصر خلال أسبوع

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17-9-2020 فى المحافظات

هل تسبب آل الشيخ في رحيل كارتيرون عن الزمالك؟.. التعاون السعودي يرد

دراسة: إناث «القرش» أضخم أسماك الأرض

مقالات الرأي
جلال حمام
هذه كلمتي.. واحتكم لعقلك
د. محمد عفيفي
في ذكرى الثورة العرابية
خالد عكاشة
كيف يدير الإخوان نشاط التنظيم فى أوروبا؟
ماجد حبته
كاذبون.. أُجَراء.. برخصة
المزيد

الثقافة

إيمان البحر درويش يحيى أمسية فنية بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

التفاصيل الكاملة لمسابقة «ارسم وابحث» بمكتبة الإسكندرية

الليلة.. «السيرك القومى» يواصل تقديم أقوى عروضه بالعجوزة

«غناء نوبى وتنورة» على مسرح ساحة مركز الهناجر