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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المجلس العسكرى بمالى يبدأ العمل من أجل انتقال السلطة فى مواجهة عقوبات جديدة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:41 ص
المجلس العسكري في
المجلس العسكري في مالي
وكالات
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قال المجلس العسكري في مالي إنه بدأ عملية تعيين حكومة انتقالية بعد أن هدد زعماء إقليميون بزيادة العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الأربعاء.

والتقى المسؤولون العسكريون، الثلاثاء، مع قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الذين طالبوا بتسليم السلطة لرئيس مدني مؤقت.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، إسماعيل واجيه، للصحفيين في العاصمة باماكو: "لن يتم رفع العقوبات إلى أن نقبل شروطهم. طلبنا العودة إلى الوطن والتحدث مع شركائنا لتشكيل اللجان بسرعة لإدارة العملية الانتقالية".

واستولى جنود متمردون على مقاليد السلطة في مالي في 19 أغسطس بعد اعتقال الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا وإجباره على الاستقالة.

واتخذت إيكواس موقفا متشددا ضد مالي، حيث أغلقت حدودها وأوقفت التدفقات المالية في محاولة لإظهار أن الانقلابات لم تعد مقبولة في القارة.

وقال واجيه، نقلا عن الرسالة التي بعث بها قادة إيكواس للمجلس العسكري: "قالوا إن شروطهم غير قابلة للتفاوض وأن الأمر متروك لنا لاتخاذ قرار، وإذا صممنا، يمكنهم الضغط لفرض حظر شامل، لن يدخل أي شيء، ولن يخرج أي شيء، مما يغلق الطريق أمامنا تماما".

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