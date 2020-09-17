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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التخطيط»: 6.1 مليار جنيه استثمارات حكومية بالبحر الأحمر

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:28 ص
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
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قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إجمالى الاستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 2020-2021 تقدر بنحو 6.1 مليار جنيه.

وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، إلى استحواذ قطاع الأنشطة العقارية على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات بـ 44.4%، يليه قطاع النقل والتخزين بنسبة 15.1%، ثم قطاعى الكهرباء وخدمات أخرى بنسبة 12.6% و11.4% على التوالى.

وأضافت الوزارة، أن بحيرة النيزك واحدة من أهم معالم محافظة البحر الأحمر وتصل مساحتها لـ 3 آلاف متر، وبعمق يتراوح بين 3-7 أمتار، يقصدها السائحون من مختلف جنسيات العالم يقومون بالعديد من الأنشطة الترفيهية، وأطلق عليها السكان هذا الاسم نتيجة تعرض المكان لأحد النيازك السماوية الذى كان سببًا فى ظهور الشاطئ بهذا الشكل والذى جعله أشبه بالبحيرة.

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