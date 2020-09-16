مقتل أمير داعش في ليبيا

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، مقتل أمير تنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا المدعو "أبو عبدالله الليبي"، خلال تعامل للجيش الليبي مع إحدى الخلايا الإرهابية.وقال المسماري - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية اليوم الأربعاء: إن منطقة الجنوب الغربي تتعرض لخروقات من قبل التنظيمات "الإرهابية"، وتعامل الجيش الوطني الليبي تعامل مع عدة تجمعات، حيث وردت معلومات للقيادة العامة عن تحرك خلية إرهابية إلى منطقة سبها، فيما وضع الجيش الليبي خطة لاقتحام الحي الذي تختبئ به الخلية، واستمرت المعركة 7 ساعات متواصلة، وأسفرت عن مقتل 9 عناصر واعتقال امرأتين.