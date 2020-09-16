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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: لا نوصي الدول بإصدار جوازات سفر المناعة ضد كورونا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:40 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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قال مسئول بمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، إن الهيئة الدولية لا توصي الدول بإصدار ما يُسمّى بـ "جوازات سفر المناعة ضد فيروس كورونا" لأن العلماء لا يزالون غير متأكدين ما إذا كانت الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تقلل من خطر الإصابة مرة أخرى.

وأوضح نائب مدير منظمة الصحة للبلدان الأمريكية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، يارباس باربوسا - حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية اليوم - أنه تم التخلي عن فكرة "جواز سفر المناعة ضد كورونا" لأن الخبراء لا يعلمون حتى الآن إلى متى تستمر هذه المناعة ضد المرض.

وأكد المسئول بالمنظمة الدولية أنه إذا حصل أي شخص على جواز السفر المذكور فإن ذلك لا يعني عدم إمكان إصابته مرة أخرى لأن المناعة قد تستمر لشهرين فقط، ولهذا السبب لا نوصي بذلك.

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