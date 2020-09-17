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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التخطيط» توضح مقترحات مصر لاحتواء تداعيات كورونا (إنفوجراف)

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:18 ص
كورونا
كورونا
أميرة ممدوح
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نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنفوجراف يوضح أهم مقترحات الاحتواء مع تداعيات جائحة كورونا، استرشادًا بالتجربة المصرية التى جاء أبرزها ما يلي:

تحديد حجم الاحتياجات التمويلية ووضع إطار العمل لتلبية تلك الاحتياجات مع تنويع مصادر التمويل المختلفة.

- دعم آليات مبتكرة للتمويل، مثل السندات الخضراء، وتشجيع إنشاء أنواع مختلفة من صناديق الثروة السيادية.

- تصميم خطط توظيف فى مشروعات الأشغال العامة، من أجل استيعاب العمالة غير الرسمية.

- إنشاء صندوق تضامن عالمي أو إقليمي وخفض تكلفة تحويلات العاملين بالخارج إلى الحد الأدنى، والتى تمثل 40% من مصادر النقد الأجنبى.

- دعم آلية تخفيف أعباء الديون، مثل التوسع فى آلية مبادلة الديون لتمويل الاستثمار الموجه لأهداف التنمية المستدامة.

- التركيز بشكل خاص على دعم القطاع الخاص غير الرسمي حيث يمثل حوالى 60% من حجم العمالة فى البلدان متوسطة الدخل، لذلك هناك ضرورة لدعم الدول التى ستقدم تحويلات نقدية لهذه العمالة.

- تقديم حوافز الاندماج فى القطاع الرسمى، من خلال تخفيض الضرائب أو تطبيق ضريبة ثابتة وتسهيل إجراءات التسجيل لتَحفيز الاندماج فى القطاع الرسمى وزيادة العائد من الدخول فى هذا القطاع مثل تيسير الحصول على التمويل والتدريب، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
مقترحات مصر لاحتواء تداعيات كورونا
مقترحات مصر لاحتواء تداعيات كورونا
مقترحات مصر لاحتواء تداعيات كورونا
مقترحات مصر لاحتواء تداعيات كورونا
مقترحات مصر لاحتواء تداعيات كورونا
مقترحات مصر لاحتواء تداعيات كورونا
مقترحات مصر لاحتواء تداعيات كورونا
مقترحات مصر لاحتواء تداعيات كورونا
مقترحات مصر لاحتواء تداعيات كورونا
مقترحات مصر لاحتواء تداعيات كورونا

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