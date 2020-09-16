عودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد شفط مياه «صرف الأوتوستراد»

أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة، الأربعاء، سحب تجمعات المياه الناتجة عن سدد في خط الصرف الصحى الرئيسى قطر 1800 مم بطريق الأوتوستراد بمنطقة منشية ناصر في غضون 4 ساعات تقريبًا.وقالت الشركة إنه تم تسليك الخط بواسطة الغطّاسين وشفط المياه وفتح الطريق، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب بالقاهرة لفتح المياه وجاري وصولها تدريجها لمنطقة منشية ناصر.كانت الشركة قد أعلنت قبل ساعات قليلة عن حدوث سدد بخط الصرف الصحى الرئيسى قطر 1800 مم وتجمعات مياه كبيرة بطريق الأوتوستراد بمنطقة منشية ناصر؛ نتيجة إلقاء مخلفات صلبة وثقيلة قادمة من منطقة الزرايب.وأوضحت أن الأمر استوجب معه التنسيق مع شركة مياه الشرب لقطع المياه عن منطقة منشية ناصر، لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحى.وقالت إنها دفعت بمعدات نحو (30 شفاط - وبدّالات محمولة) والدفع بغطّاسين لإجراء أعمال التطهير والتسليك، وجارى سحب المياه، معربة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها وأنه جارى الإصلاح فى أسرع وقت ممكن.