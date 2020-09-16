«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات القطاع الخاص في مصر الجديدة، للشباب من 21 إلى 30 سنة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، "20 شيف" على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو متوسط (سياحة وفنادق)، ويحدد الراتب بحسب الخبرة.وحددت الشركة مواقع العمل في الآتي: التجمع الخامس، مدينة نصر، مصر الجديدة، أكتوبر.وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين صحي، تأمين اجتماعي، تدريب، بدل مواصلات، زي خاص.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 012208888571، والتواصل مع المدير المسئول إسلام محمد، أو التوجه لمقر الشركة في 24 شارع عبدالمنعم حافظ، متفرع من شارع النزهة، مصر الجديدة، بجوار كوبري النزهة.