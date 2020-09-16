7 وفيات و634 إصابة بكورونا في لبنان
الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:32 م
وكالاتطباعة
أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، الأربعاء، تسجيل 634 إصابة كورونا ما يرفع العدد التراكمي إلى 26083 حالة.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الوزارة سجلت 7 حالات وفاة جديدة ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 259 حالة.
كما تم تسجيل شفاء 426 شخصا ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 9634 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.