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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعصار «سالي» يجتاح ساحل ألاباما وفلوريدا بفيضانات خطيرة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:16 م
إعصار سالي
إعصار سالي
وكالات
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اقتلع الإعصار سالي الأشجار، اليوم الأربعاء، وتسبب في إغراق الشوارع وانقطاع الكهرباء عن مئات الألوف من المنازل والشركات مع اجتياح العاصفة العاتية لساحل ولايتي ألاباما وفلوريدا الأمريكيتين بفيضانات "تاريخية وكارثية" حسبما قال المركز الوطني للأعاصير.

ووصل الإعصار سالي إلى اليابسة في ساعة مبكرة من صباح اليوم قرب مدينة جالف شورز بولاية ألاباما وكان عاصفة من الفئة الثانية، وتراجع بعد الظهر إلى عاصفة مدارية مع انخفاض سرعة الرياح المصاحبة له إلى 113 كيلومترا في الساعة.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن أمطارا تجاوز منسوبها 46 سنتيمترا غمرت بالفعل بعض أجزاء ساحل خليج المكسيك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وعانت مدينة بينساكولا في ولاية فلوريدا من فيضانات شديدة، وتعطلت حركة النقل بسبب تضرر الطرق والجسور.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 500 ألف منزل وشركة في أنحاء المنطقة، حيث ضربت العاصفة أشجار البلوط وقطعت أسلاك الكهرباء على الأعمدة.

وقال كيفن هوليهاند (50 عاما)، الذي ترك منزله على جزيرة ولجأ لمأوى في مدينة موبيل بولاية ألاباما حيث شاهد الأضرار اليوم الأربعاء "المختلف في هذا (الإعصار) هو المطر.. إنه غير معقول".

ولدى وصولها إلى جالف شورز في ولاية ألاباما، سجلت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار سالي 165 كيلومترا في الساعة، وعلى طول الساحل اقتلعت العواصف والرياح الأرصفة.

ونصحت كاي آيفي حاكمة ولاية ألاباما، السكان بألا يخرجوا لتفقد الدمار ما لم يكن لضرورة ملحة وبأن يبقوا بعيدا عن خطوط الكهرباء والأشجار التي يحتمل أن تسقط.

وفي بينساكولا، سجلت الرياح سرعة بلغت 125 كيلومترا في الساعة اليوم الأربعاء وأظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حدوث فيضانات هائلة.

وطلبت شرطة بينساكولا من السكان على تويتر عدم التجول بسياراتهم لاستكشاف الأضرار الناجمة عن الرياح العاتية.

وسالي هي العاصفة رقم 18 التي تتكون في المحيط الأطلسي هذا العام وثامن عاصفة مدارية أو إعصار يضرب الولايات المتحدة.

وقال تشاك واتسون، الباحث في مركز إنكي ريسيرش للأبحاث الذي يتابع العواصف المدارية ويقدر تكلفة الأضرار الناجمة عنها إنه من المتوقع أن يتراوح حجم الدمار الناجم عن الإعصار سالي بين ملياري وثلاثة مليارات دولار.

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