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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

البيت الأبيض: واشنطن تجري «مراجعة عميقة» لصفقة أوراكل وتيك توك

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:31 م
لاري كودلو المستشار
لاري كودلو المستشار الاقتصادي
وكالات
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قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعكف على إجراء "مراجعة عميقة" للصفقة التي أبرمتها أوراكل مع الشركة الصينية الأم لتطبيق مشاركة التسجيلات المصورة الرائج تيك توك.

وقال كودلو إن "الأمن والملكية" عاملان مهمان في عملية المراجعة من وجهة نظر الرئيس دونالد ترامب.

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