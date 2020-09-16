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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أفرام السرياني يستقبل ممثل الكنيسة القبطية في لبنان

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:31 م
البطريرك مار إغناطيوس
البطريرك مار إغناطيوس
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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استقبل البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، ممثّل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لبنان تيمون السرياني وذلك في المقر البطريركي في العطشانة - لبنان.

‎حضر اللقاء الربّان كيرلس بابي مدير الدائرة القانونية، والربّان جوزف بالي، السكرتير البطريركي ومدير دائرة الإعلام.

‎خلال اللقاء، هنّأ البطريرك تيمون السرياني على تعيينه لخدمة أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لبنان خلفًا للأب رويس الأورشليمي الذي تنيّح مؤخرًا وتمنّى له التوفيق في خدمته الرعوية، كما بحث معه شئونًا مسكونية تهمّ الكنيستين الشقيقتين.

في نهاية اللقاء، أهدى البطريرك الأب تيمون صليبًا وكتابًا عن تاريخ الكنيسة السريانية الأرثوذكسية.

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