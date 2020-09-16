إحالة شقيقين شرعا في قتل طليق شقيقتهما للجنايات

أمرت نيابة المرج، اليوم الأربعاء، بإحالة شقيقين لمحكمة الجنايات لاتهامهما بالشروع في قتل طليق شقيقتهما، بسبب خلافات نشبت بينهم بسبب قائمة المنقولات.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين هما "حمادة. ع"، و"أيمن. ع" عاطلين أقرا بارتكابهما جريمة التعدى على المجنى عليه "سالم. م" نجار، والشروع في قتله مستخدمين أسلحة بيضاء.وأقر المتهمان بأن المجنى عليه طلق شقيقتهم لإنجابها ٣ فتيات وطردها من منزل الزوجية هى وبناتها دون جنيه واحد، مضيفين: "تحملنا كل مصاريفهم من الألف إلى الياء، وعندما لجأت له شقيقتنا للإنفاق على بناته رفض، وقام بالتعدي عليها بالضرب المبرح وسحلها أمام الجميع، ثم أخبرها بأنه قام بتطليقها غيابيا.وبعد 4 شهور من الخلافات المستمرة لجأنا لأهله لأخذ منقولاتها، وتفاجئنا بزواجه من سيدة أخرى فى شقة شقيقتنا وعلى أغراضها، وأثناء محاولات أخذ بعض من أغراضها تعدى علينا بالضرب والسباب فتعدينا عليه بالسلاح الأبيض.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج يفيد قيام عاطلين بالتعدي على طليق شقيقتهما بالسلاح الأبيض بعد خلافات نشبت بينهم، بسبب قائمة المنقولات، وتم ضبط المتهمين واقتيادهما لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.