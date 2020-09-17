سعر الريال السعودى اليوم الخميس 17-9-2020
الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع "الدستور" في تقريره اليوم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 17-9-2020.
ويستقر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، وسجل متوسط سعر الريال فى البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
بلغ سعر الريال السعودى في بنك مصر، 4.10 جنيه للشراء و4.22 جنيه البيع.
بنك الإسكندرية
بينما شهد السعر فى بنك الإسكندرية استقرارا، وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
فى بنك التعمير والإسكان
سجل فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.
فى المصرف المتحد
حقق فى البنك المصرف المتحد 4.05 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبى الإسلامى
جاء السعر فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.12 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
البنك العربى الأفريقى الدولى
تداول سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، بين 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
وشهد السعر فى بنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك عوده
وحقق سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.19 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
يشار إلي أن الريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741، ويتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي، تقوم بربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا حيث يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
ويستقر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، وسجل متوسط سعر الريال فى البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17-9-2020بنك مصر
بلغ سعر الريال السعودى في بنك مصر، 4.10 جنيه للشراء و4.22 جنيه البيع.
بنك الإسكندرية
بينما شهد السعر فى بنك الإسكندرية استقرارا، وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
فى بنك التعمير والإسكان
سجل فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.
فى المصرف المتحد
حقق فى البنك المصرف المتحد 4.05 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبى الإسلامى
جاء السعر فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.12 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
البنك العربى الأفريقى الدولى
تداول سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، بين 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
وشهد السعر فى بنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك عوده
وحقق سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.19 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
يشار إلي أن الريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741، ويتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي، تقوم بربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا حيث يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.