وفد سفراء أوروبي يزور كاتدرائية شهداء طنطا

استقبل نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها اليوم وفد من السفراء الأوروبيين، الذين جاءوا لزيارة كاتدرائية الشهيد مارجرجس وشهداء طنطا الأبرار.وتفقد الوفد الكاتدرائية وزاروا مزار الشهداء واستمعوا لشرح عن أحداث يوم أحد الشعانين، وإلى مراحل تجديد الكاتدرائية.تكون الوفد من: كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي، ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة، سيريل جون سفير ألمانيا بالقاهرة، إلى جانب النائب الفرنسي جان فرنسوا موبي عضو لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الفرنسي.