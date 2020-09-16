«حراس النقاوة».. عظة البابا تواضروس في اجتماعه الأسبوعي

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، عظته مساء اليوم في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، والذي أقيم في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.وجاءت العظة اليوم بعنوان "حراس النقاوة" ودار موضوعها عن كيف تحفظ الأسرة نقاوة أبنائها، وقدم قداسة البابا أمثلة لبعض شهداء الكنيسة الذين بذلوا حياتهم حفاظًا على عفتهم وطهارتهم.كان قداسته قد أشار في بداية العظة إلى أن الكنيسة لديها نوعين من الشهداء، شهداء الإيمان وشهداء العفة والطهارة.