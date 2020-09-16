البابا تواضروس: خطر كورونا مستمر ويجب علينا الحذر

جدد قداسة البابا تواضروس، الدعوة إلى تحمل المسئولية من نحو الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه مع تغير الفصول واقتراب فصل الشتاء وقبلها بدء العام الدراسي، تزداد مسئولية الجميع نحو الوقاية من الفيروس.جاء ذلك في بداية اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقد مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.وقال قداسة البابا: "في بداية الاجتماع أُرحب بأصحاب النيافة الأحبار الأجلاء الموجودين معنا اليوم وكل الآباء. الكنائس بدأت في الرجوع التدريجي للخدمة ونعود ننشغل بالخدمة ولكن يجب أن نظل ملتزمين بالإجراءات الوقائية، ومع بداية الشتاء وتغير الفصول. وكما أن الدولة بدأت فتح المسارح ودور السينما وقاعات المؤتمرات والفنادق بأعداد أكبر، لكن ما زالت المسئولية علينا كلنا ولا أحد يظن أن الكورونا انتهت ولكنها مستمرة معنا".وتابع: "أرجوكم انتبهوا، وأي إنسان يشعر بعرض يجب أن يبقى في البيت مهما كان العرض بسيط، ولا زلنا نسمع في بلاد أخرى بالأخص أوروبا أنهم بعد الفتح أغلقوا مرة أخرى، ونحن بعد عدة أسابيع هيكون دخول المدارس والجامعات فيجب أن نأخذ حذرنا".