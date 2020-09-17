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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

خدمات موقع دعم مصر للتموين

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:15 م
دعم مصر للتموين
دعم مصر للتموين
وسام عطية
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يقدم لكم موقع " الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة خدمات موقع دعم مصر للتموين التي تساعد المواطنين على الخدمات المختلفة التي يقدمها موقع الدعم، نظرا لما تمر به جمهورية مصر العربية من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

 موقع دعم مصر للتموين

وازاد البحث عن خدمات موقع دعم مصر للتموين نظرا الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة التي يتمتع بها موقع الدعم المختلفة.

 خدمات موقع دعم مصر للتموين


* سجل موبايلك:-
1 - بطاقة تموينية نشطة.
2 - بطاقة إصدار جديد.

خدمات استخراج بطاقات بدل فاقد وبدل تالف: -
1 - تقديم بدل تالف وفاقد.
2 - استعلام بدل تالف وفاقد.

* نقل من محافظة لمحافظة أخرى.

* خدمات الفصل الاجتماعى اصدار جديد: -
1 - فصل اجتماعي اصدار جديد.
2 - بحث عن اصدار فصل اجتماعي.
وهي استخراج بطاقة تموين مستقلة للشخص المتزوج والمقيد على بطاقة أسرته، حيث يحق له فصل نفسه من بطاقة أسرته، واستخراج بطاقة تموين، وكذلك إتاحة خدمة تغيير البطاقة من محافظة لأخرى.

* تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.
* اعادة ارسال الرقم السري.

وللحصول على الخدمات التموينية يشترط الآتي: -

1- قيام المواطن بتسجيل رقم الموبايل الخاص به للمراجعة والتأكد من أن رقم الموبايل مسجل بإسمه في إحدى شركات الاتصالات في فترة لا تقل عن 3 شهور.
2- أن تكون بطاقته التموينية موجودة ونشطة على قاعدة البيانات.
3- قيام المواطن بالموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له عند إدخال البيانات وطلب الخدمة، يقوم المواطن بالضغط على خدمات تموينية للمواطنين واختيار الخدمة المراد تنفيذها.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يجب أن يكون رقم الموبايل لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين ومسجل باسمك لدى إحدى شركات الموبايل وذلك لمرة واحدة فقط.

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