«البرعي» يجري زيارة مفاجئة لمستشفى السويس العام

أجرى وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور أحمد البرعى، زيارة مفاجئة لمستشفى السويس العام.وتابع البرعي سير العمل بقسم الطوارئ، للتأكد من الالتزام التام من الفريق الطبى بالمستشفى بالتواجد والالتزام بالنوبتجيات لتقديم خدمة مناسبة فى الوقت المناسب لأهمية أقسام الطوارئ بالنسبة للمرضى.وناقش وكيل الوزارة الأطباء المتواجدين بقسمي الجراحة والعظام وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات واستمع الى بعض المشكلات الخاصة بالفريق الطبى وأكد على الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الواقيات الشخصية عن التعامل مع الحالات للحفاظ على سلامتهم الشخصية وسلامة المرضى فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد والالتزام بالتعقيم والتطهير داخل القسم.وفى نهاية الجولة أكد البرعى أن الهدف الأول من الخدمة الطبية هى المريض وسلامته وراحته وحل جميع مشاكله الصحية وتقديم الخدمة الطبية وفقًا لمعايير الجودة ومكافحة العدوى وأكد على حسن معاملة المرضى.