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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

السقا يشيد بافتتاح الرئيس للجامعة المصرية اليابانية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:46 م
صالح السقا
صالح السقا
محمد الشريف
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أشاد الدكتور صالح السقا، رئيس المؤسسة المصرية للدراسات السياسية والاستراتيجية، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وعددًا من الجامعات الأهلية الأخرى.

‎وأكد رئيس المؤسسة المصرية للدراسات السياسية والاستراتيجية، في بيان الاربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى دائمًا إلى الارتقاء بمصر وشعبها، من خلال مشاريع قومية كبرى لمستقبل الأجيال المقبلة، مطالبًا الرئيس باستكمال خطط الارتقاء في بناء طلاب العلم المصريين، من خلال خلق منظومة تعليمية تتناسب وتتلاءم مع التطور الرقمي والتكنولوجي بالعالم.

‎وطالب السقا الشعب المصري بمواجهة الجماعات المتطرفة المدعومة من قبل بعض اجهزة الاستخبارات المعادية للدولة المصرية، والذين يريدون تشويه والتشكيك في كل الإنجازات والاجراءات الاصلاحية التي تقوم بها الدولة لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

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