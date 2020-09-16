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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«رجال الأعمال» تؤكد أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخفض البطالة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:36 م
جمعية رجال الأعمال
جمعية رجال الأعمال
أسماء إبراهيم
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أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين على أهمية دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في النهوض بالناتج المحلي فضلا عن دور القطاع في خفض نسبة البطالة، وتوفير فرص للشباب حديثي التخرج.

وحرصت جمعية رجال الأعمال المصريين، على عقد عدة اجتماعات بشأن النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تطويره، فقد أرسلت توصيات إلى رئاسة مجلس الوزراء للحفاظ على القطاع في ظل أزمة وباء كورونا.

وطالبت الجمعية خلال التوصيات التي قدمت للحكومة المصرية، بإنشاء منصة دائمة تضم قاعدة بيانات لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وكذلك احتياجات المصانع الكبيرة من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة لعمل تشابك بين الطرفين.

كما اقترحت الجمعية تقديم قروض بدون ضمانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة نظرا لتضرر القطاع غير الرسمي من الأزمة الحالية، والتأكيد على مبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بتأجيل سداد القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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