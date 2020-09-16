رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

التنظيم والإدارة يحظر تجديد قرارات ندب موظفي الدولة أكثر من 4 سنوات

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:25 م
الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ
أميرة ممدوح
طباعة
أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حظر تجديد قرارات ندب أيًا من موظفى الدولة لمدة تزيد عن أربع سنوات لذات الجهات التى تم ندبهم إليها سابقًا، مع حرية الاختيار إما بالعودة إلى جهات عملهم الأصلية أو النقل النهائى إلى الجهات المنتدبين إليها.

وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لمنشور صادر عن الإدارة المركزية للخدمة المدنية التابعة للجهاز، أن الموضوع يحكمه نص المادة 32 من قانون الخدمة المدنية، والتى تنص على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو المستوى الذى يعلوه مباشرة إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، كما حددت اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنوات فى كل وحدة بناء على طلبه.

وأشار إلى أنه انتهى الرأى بالجهاز إلى أن المشرع لم يشترط أن تكون مدة الندب الأربع سنوات فى كل وحدة متصلة أو منفصلة بل العبرة بأن تكون مدة الندب فى كل وحدة لا تجاوز الأربع سنوات، سواء كانت هذه المدة متصلة أو منفصلة فلا يجوز تأويل نص المادة المشار إليها بقانون الخدمة المدنية بما لا تتضمنه حيث إن القول بغير ذلك يؤدى إلى تحايل على تطبيق النص.

وأضاف أنه بناءً على قرار معتمد من رئيس الجهاز ووفقًا لما نصت عليه المادة 108 من اللائحة التنفيذية للقانون والتى أوضحت أن الندب فى ذات الوحدة أو وحدة أخرى لمدة لا تجاوز الأربع سنوات، فإنه لا يجوز ندب الموظف لذات الوحدة أكثر من 4 سنوات ولا يجوز إعادة ندبه لها مرة أخرى.

جاء ذلك ردًا على العديد من الاستفسارات التى وردت للتنظيم والإدارة بشأن الإفادة بالرأى عن مدى جواز إعادة ندب العاملين المنتدبين الذين قاربت مدة ندبهم على الانتهاء مرة أخرى لذات الجهات التى تم ندبهم إليها سابقًا، وذلك لمدة أربع سنوات أخرى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«حقيقة الجماعة».. «الخرباوي» يكشف لأول مرة ما وجده داخل غرفة الإخوان السرية (2-8)

التحريات الكاملة عن شبكة تزوير شقيق حسن مالك لتسفير الإخوان لتركيا

قائمة المعاهد التي تقبل طلاب الثانوية العامة علمي وأدبي حتى مجموع 50%

الصحة: 17 وفاة و160 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

«حقيقة الجماعة».. «الخرباوي» يكشف لأول مرة ما وجده داخل غرفة الإخوان السرية (2-8)

الصحة: 17 وفاة و160 إصابة جديدة بكورونا

النيابة تقرر حجز أحمد حسن وزينب 24 ساعة على ذمة التحريات

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«كنت أحلم برؤيته مقتولا».. كواليس حياة فرج فودة ترويها ابنته وزوجته

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

«مات منتحرًا».. وقائع مثيرة في حياة الكومبارس عبدالمنعم إسماعيل

سر الشال الفلسطيني الذي أهداه ياسر عرفات للفنانة نادية لطفي

نجم الساعة

تاريخ أسود.. جرائم نفذّتها الجماعة الإرهابية ضد المصريين

منوعات

هل تسبب آل الشيخ في رحيل كارتيرون عن الزمالك؟.. التعاون السعودي يرد

دراسة: إناث «القرش» أضخم أسماك الأرض

نيبال تستقبل أول مجموعة من متسلقي الجبال منذ تفشي كورونا

مزاد على هيكل عظمي لتيرانوصور في نيويورك وتوقعات بسعر قياسي

مقالات الرأي
جلال حمام
هذه كلمتي.. واحتكم لعقلك
د. محمد عفيفي
في ذكرى الثورة العرابية
خالد عكاشة
كيف يدير الإخوان نشاط التنظيم فى أوروبا؟
ماجد حبته
كاذبون.. أُجَراء.. برخصة
المزيد

الثقافة

فاروق حسني: استمتعت بأعمال «كنوز متاحفنا» وشعرت بالزهو

«المسرح الأفريقي المعاصر» جديد أسماء يحيي الطاهر عن هيئة الكتاب

«ما المسرح».. كتاب جديد للراحل حسن عطية عن سلسلة ما

«قطط وافدة».. كتاب يتناول العوامل المؤثرة في العلاقة بين الوافد والمواطن