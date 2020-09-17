تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 17-9-2020





ويشهد اليوم الخميس طقسًا يتخلله شبورة مائية صباحًا، ومائلًا للحرارة رطبًا على القاهرة والوجه البحري نهارًا، مع ارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بالحرارة، ورياح معتدلة تنشط أحيانا.





كما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ويكون الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



يشار إلى أن حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ربع إلا 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.



تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الخميس 17-9-2020 القاهرة: الصغرى 23 والعظمى 35

الإسكندرية: الصغرى 23 والعظمى 35

وادي النطرون الصغرى 24 والعظمى 34

شبين الكوم: الصغرى 23 والعظمى 35

طنطا: الصغرى 23 والعظمى 35

دمنهور: الصغرى 24 والعظمى 33

بلطيم: الصغرى 24 والعظمى 31

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 30

السلوم: الصغرى 23 والعظمى 31

سيوة: الصغرى 23 والعظمى 31

بورسعيد: الصغرى 25 والعظمى 32

دمياط: الصغرى 25 والعظمى 32

الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 35

المنصورة: الصغرى 25 والعظمى 35

الإسماعيلية: الصغرى 22 والعظمى 36

العريش: الصغرى 22 والعظمى 32

رفح: الصغرى 22 والعظمى 34

رأس سدر: الصغرى 25 والعظمى 37

نخل: الصغرى 20 والعظمى 37

نويبع: الصغرى 29 والعظمى 37

طابا: الصغرى 26 والعظمى 35

كاترين: الصغرى 21 والعظمى 35

الطور: الصغرى 27 والعظمى 36

شرم الشيخ: الصغرى 29 والعظمى 38

الغردقة: الصغرى 28 والعظمى 38

مرسى علم: الصغرى 28 والعظمى 37

الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 36

بني سويف: الصغرى 23 والعظمى 36

المنيا: الصغرى 23 والعظمى 36

أسيوط: الصغرى 25 والعظمى 38

سوهاج: الصغرى 26 والعظمى 38

قنا: الصغرى 26 والعظمى 40

ادفو: الصغرى 26 والعظمى 41

الأقصر: الصغرى 24 والعظمى 40

أسوان: الصغرى 25 والعظمى 42

أبوسمبل: الصغرى 25 والعظمى 42

الوادي الجديد: الصغرى 22 والعظمى 42

شلاتين: الصغرى 26 والعظمى 38

أبو رماد: الصغرى 27 والعظمى 37

حلايب: الصغرى 26 والعظمى 35

رأس حدربة: الصغرى 26 والعظمى 36