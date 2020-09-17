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الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 17-9-2020

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:57 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
وسام عطية
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يتساءل الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.

وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الخميس 17-9-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 17-9-2020


ويشهد اليوم الخميس طقسًا يتخلله شبورة مائية صباحًا، ومائلًا للحرارة رطبًا على القاهرة والوجه البحري نهارًا، مع ارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بالحرارة، ورياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ويكون الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

يشار إلى أن حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ربع إلا 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الخميس 17-9-2020

القاهرة: الصغرى 23 والعظمى 35
الإسكندرية: الصغرى 23 والعظمى 35
وادي النطرون الصغرى 24 والعظمى 34
شبين الكوم: الصغرى 23 والعظمى 35
طنطا: الصغرى 23 والعظمى 35
دمنهور: الصغرى 24 والعظمى 33
بلطيم: الصغرى 24 والعظمى 31
مطروح: الصغرى 23 والعظمى 30
السلوم: الصغرى 23 والعظمى 31
سيوة: الصغرى 23 والعظمى 31
بورسعيد: الصغرى 25 والعظمى 32
دمياط: الصغرى 25 والعظمى 32
الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 35
المنصورة: الصغرى 25 والعظمى 35
الإسماعيلية: الصغرى 22 والعظمى 36
العريش: الصغرى 22 والعظمى 32
رفح: الصغرى 22 والعظمى 34
رأس سدر: الصغرى 25 والعظمى 37
نخل: الصغرى 20 والعظمى 37
نويبع: الصغرى 29 والعظمى 37
طابا: الصغرى 26 والعظمى 35
كاترين: الصغرى 21 والعظمى 35
الطور: الصغرى 27 والعظمى 36
شرم الشيخ: الصغرى 29 والعظمى 38
الغردقة: الصغرى 28 والعظمى 38
مرسى علم: الصغرى 28 والعظمى 37
الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 36
بني سويف: الصغرى 23 والعظمى 36
المنيا: الصغرى 23 والعظمى 36
أسيوط: الصغرى 25 والعظمى 38
سوهاج: الصغرى 26 والعظمى 38
قنا: الصغرى 26 والعظمى 40
ادفو: الصغرى 26 والعظمى 41
الأقصر: الصغرى 24 والعظمى 40
أسوان: الصغرى 25 والعظمى 42
أبوسمبل: الصغرى 25 والعظمى 42
الوادي الجديد: الصغرى 22 والعظمى 42
شلاتين: الصغرى 26 والعظمى 38
أبو رماد: الصغرى 27 والعظمى 37
حلايب: الصغرى 26 والعظمى 35
رأس حدربة: الصغرى 26 والعظمى 36

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