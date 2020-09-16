قرار جديد من «الطيران المدني» بشأن تحليل الـ PCR

قررت سلطة الطيران المدني المصري، مد فترة شهادة تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا (بنتيجة سلبية) للقادمين إلى مصر من اليابان والصين وتايلاند وأمريكا الشمالية والجنوبية وكندا ومطارات لندن هيثرو وباريس وفرانكفورت إلى 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة مصر لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).وأكد باسم سامي، متحدث وزارة الطيران أن سلطة الطيران المدني المصري توجه عناية جميع شركات الطيران العاملة في جميع المطارات المصرية بأنه في ضوء الحظر لدخول القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية إلى مطارات مصر دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR؛ للكشف عن فيروس كورونا (بنتيجة سلبية) قبل 72 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة.