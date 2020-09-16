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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير مصر بألمانيا: خالد العناني يزور برلين لاستئناف حركة السياحة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:53 م
خالد العناني
خالد العناني
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قال السفير خالد جلال عبدالحميد، سفير مصر بألمانيا، إنه من المقرر أن يزور الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار العاصمة برلين بعد غد الجمعة، فى إطار الجهود المكثفة لاستئناف حركة السياحة الألمانية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، لا سيما محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح.

وأوضح السفير المصري أنه على الرغم من أن الزيارة تعد قصيرة حيث لن تمتد سوى ليوم واحد إلا أن برنامجها مكثف ومتنوع وتمثل دعما كبيرا للتحركات والاتصالات التى تقوم بها السفارة منذ عدة أشهر مع الجانب الألماني على المستويات الرسمية والبرلمانية والإعلامية، ومع رؤساء مجالس كبرى والشركات والاتحادات السياحية في ألمانيا لعودة السائحين الألمان إلى المقاصد السياحية المصرية، عقب حظر السفر الذى فرضته ألمانيا تنفيذا لقرار الاتحاد الأوروبي حظر السفر لأكثر من ١٥٠ دولة فى ظل انتشار وباء "كوفيد- ١٩".

وأشار عبدالحميد إلى أن السفارة قامت بترتيب لقاءات للوزير الدكتور خالد العناني مع كل من وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية ميجيل بيرجر، ووزير الدولة بوزارة الاقتصاد ومفوض الحكومة الألمانية للشئون السياحية المسئول عن الملف السياحي بالحكومة توماس برايس، ومع رئيس لجنة السياحة بالبوندستاج وعدد من البرلمانيين، بالإضافة إلى رؤساء مجالس كبرى الشركات والاتحادات السياحية وعقد لقاءات إعلامية متنوعة.

ولفت السفير إلى أن مباحثات وزير السياحة سوف تتناول إعادة طرح الإجراءات الاحترازية والضوابط التى تطبقها مصر لضمان السلامة الصحية للسائحين والاستعدادات التى تمت اتخاذها لاستقبال ضيوف مصر، بالإضافة إلى ملف التعاون القائم بين البلدين باستعادة الآثار.

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