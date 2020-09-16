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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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قنصل الصين بالإسكندرية: التعاون أقوى أسلحة التغلب على كورونا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:57 م
جياو ليينغ
جياو ليينغ
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أكدت قنصل عام الصين بالإسكندرية "جياو ليينغ" أن وباء (كوفيد – 19) هو التحدي المشترك الذي يواجه البشرية جمعاء، منوهة إلى أن الوحدة والتعاون هما أقوى أسلحة للمجتمع الدولي للتغلب على الوباء.

وأضافت ليينغ - خلال تسليم 50 ألف قناع و200 جهاز قياس لدرجة الحرارة من قوانغتشو اليوم الأربعاء - أن الصين ومصر تقفان معًا بحزم في مواجهة هذا التحدي غير المسبوق، وتساعدان وتدعمان بعضهما البعض؛ مما سلط الضوء على الصداقة العميقة بين شعبينا، لافتة إلى أن ما يحدث اليوم شاهد على صداقتنا الدائمة.

وقالت القنصل: "نحن على استعداد للعمل عن كثب مع الأصدقاء المصريين لزيادة تعزيز التبادلات الودية والتعاون العملي في السياسة والاقتصاد والتجارة والثقافة والتعليم والسياحة والبحرية والبحوث ومجالات أخرى، خاصة الآن في مكافحة الوباء، بنتائج مثمرة تعود بالفائدة على شعبينا بشكل أفضل".

وأشادت قنصل عام الصين بالإسكندرية بالإجراءات القوية التي اتخذتها الحكومة المصرية والجهود الكبيرة التي بذلها الشعب لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الاقتصاد الصيني عاد، بعد احتواء وباء "كوفيد-19"، إلى النمو في الربع الثاني من هذا العام، منوهة إلى أن استمرار زخم النمو في الصين سيضخ الثقة في الاقتصاد العالمي، ويوفر المزيد من فرص التعاون لمصر ودول أخرى في العالم.

وألمحت ليينغ إلى أن العام الجاري يشهد الذكرى العاشرة لعلاقة الأخوة بين قوانغدونغ والإسكندرية، وأن هناك اتصالا بين ميناء قوانغتشو وميناء الإسكندرية سعيا للتعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق والتآخي بين قوانغدونغ والإسكندرية.

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