استثناءات للقادمين إلى مصر من 8 دول و3 مطارات

وجهت سلطة الطيران المدني المصري عناية جميع شركات الطيران العاملة في جميع المطارات المصرية، في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بأنه في ضوء الحظر لدخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية إلى كافة مطارات جمهورية مصر العربية، دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية) قبل ٧٢ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة.وأضافت: تقرر استثناء القادمين من نيوزيلندا - أستراليا - اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت يسمح لهم ٩٦ ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية خلال فترة السفر.