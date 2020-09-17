رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 17 سبتمبر 2020 الموافق 29 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17-9-2020 فى المحافظات

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:30 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
وسام عطية
طباعة
يبحث الكثير من المسلمين داخل جمهورية مصر العربية، يوميًا، عن مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، وذلك لتغير التوقيتات من مكان لآخر، بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17-9-2020 فى المحافظات


وتحرص «الدستور» على نشر مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17-9-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء»، وتأتي تلك الخدمة حرصًا على تقديم ما هو أفضل للقراء، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

- محافظتى القاهرة والجيزة

صلاة الفجْر 4:13 AM
الشروق 5:40 AM
صلاة الظُّهْر 11:50 AM
صلاة العَصر 3:19 PM
صلاة المَغرب 5:59 PM
صلاة العِشاء 7:17 PM

- الإسكندرية

صلاة الفجْر 4:17 AM
الشروق 5:45 AM
صلاة الظُّهْر 11:55 AM
صلاة العَصر 3:25 PM
صلاة المَغرب 6:05 PM
صلاة العِشاء 7:23 PM

- الإسماعيلية

صلاة الفجْر 4:08 AM
الشروق 5:36 AM
صلاة الظُّهْر 11:46 AM
صلاة العَصر 3:15 PM
صلاة المَغرب 5:55 PM
صلاة العِشاء 7:13 PM

- السويس

صلاة الفجْر 4:08 AM
الشروق 5:35 AM
صلاة الظُّهْر 11:45 AM
صلاة العَصر 3:14 PM
صلاة المَغرب 5:54 PM
صلاة العِشاء 7:11 PM

- شرم الشيخ

صلاة الفجْر 4:03 AM
الشروق 5:29 AM
صلاة الظُّهْر 11:38 AM
صلاة العَصر 3:06 PM
صلاة المَغرب 5:46 PM
صلاة العِشاء 7:02 PM

- أسوان

صلاة الفجْر 4:49 AM
الشروق 6:11 AM
صلاة الظُّهْر 12:19 PM
صلاة العَصر 3:46 PM
صلاة المَغرب 6:27 PM
صلاة العِشاء 7:40 PM

- سوهاج

صلاة الفجْر 4:15 AM
الشروق 5:39 AM
صلاة الظُّهْر 11:48 AM
صلاة العَصر 3:16 PM
صلاة المَغرب 5:56 PM
صلاة العِشاء 7:11 PM

- مرسى مطروح

صلاة الفجْر 4:27 AM
الشروق 5:56 AM
صلاة الظُّهْر 12:06 PM
صلاة العَصر 3:36 PM
صلاة المَغرب 6:15 PM
صلاة العِشاء 7:34 PM

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تأهيلها.. إخلاء سبيل منة عبد العزيز من قسم الطالبية

قائمة المعاهد التي تقبل طلاب الثانوية العامة علمي وأدبي حتى مجموع 50%

السيسي لقوى الشر: «كفوا ألسنة الكذب والتشكيك عنا»

«حقيقة الجماعة».. «الخرباوي» يكشف لأول مرة ما وجده داخل غرفة الإخوان السرية (2-8)

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

«حقيقة الجماعة».. «الخرباوي» يكشف لأول مرة ما وجده داخل غرفة الإخوان السرية (2-8)

قائمة المعاهد التي تقبل طلاب الثانوية العامة علمي وأدبي حتى مجموع 50%

النيابة تقرر حجز أحمد حسن وزينب 24 ساعة على ذمة التحريات

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«كنت أحلم برؤيته مقتولا».. كواليس حياة فرج فودة ترويها ابنته وزوجته

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

«مات منتحرًا».. وقائع مثيرة في حياة الكومبارس عبدالمنعم إسماعيل

سر الشال الفلسطيني الذي أهداه ياسر عرفات للفنانة نادية لطفي

نجم الساعة

تاريخ أسود.. جرائم نفذّتها الجماعة الإرهابية ضد المصريين

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17-9-2020 فى المحافظات

هل تسبب آل الشيخ في رحيل كارتيرون عن الزمالك؟.. التعاون السعودي يرد

دراسة: إناث «القرش» أضخم أسماك الأرض

نيبال تستقبل أول مجموعة من متسلقي الجبال منذ تفشي كورونا

مقالات الرأي
جلال حمام
هذه كلمتي.. واحتكم لعقلك
د. محمد عفيفي
في ذكرى الثورة العرابية
خالد عكاشة
كيف يدير الإخوان نشاط التنظيم فى أوروبا؟
ماجد حبته
كاذبون.. أُجَراء.. برخصة
المزيد

الثقافة

سينما مصر تكرم اسم الناقد يوسف شريف رزق الله

فاطمة محمد على تحيى حفلًا فنيًا بمسرح الهناجر.. الليلة

إحياء القصة القصيرة بصالون «عُمْق» الثقافى.. الليلة

«الهجرة الوهمية إلى فلسطين» جديد للباحث فاضل الربيعى